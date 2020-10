Stellt euch vor, ihr macht mit euren Eltern einen riesigen Großeinkauf, packt das ganze Auto voll und fahrt die gesamten Einkäufe dann direkt zur Müllhalde. Klingt total verrückt, oder? Aber tatsächlich werden in der Europäischen Union jedes Jahr unfassbare Mengen an Lebensmitteln weggeschmissen, die man eigentlich noch hätte essen können. Umgerechnet auf die Einwohner landet pro Kopf 173 Kilogramm an Lebensmitteln auf dem Müll oder wird verschwendet. Darauf macht zum ersten Mal der internationale Tag gegen Lebensmittelverschwendung am 29. September aufmerksam.