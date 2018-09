Churchill wollte Frieden in Europa. Quelle: dpa

Etwa ein Jahr später am 19. September 1946 hielt der britische Politiker Winston Churchill eine besondere Rede. Darin sprach er über seine Idee, was getan werden muss, damit es in Europa nie wieder einen Krieg gibt: "Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa errichten. Nur so werden Millionen Menschen in die Lage versetzt, jene einfachen Freuden und Hoffnungen wiederzubekommen, die das Leben lebenswert machen."