Der Name Namibia kommt von der Namib-Wüste. Sie ist die älteste Wüste der Welt und erstreckt sich 2.000 Kilometer entlang der namibischen Küste. In der Sprache der Nama, einer Gruppe von Einheimischen, bedeutet "Namib" so viel wie "ödes Land". Dieser Name passt ganz gut, denn in vielen Teilen Namibias ist es sehr heiß und trocken. Im Januar und Februar, wenn in Namibia Hochsommer ist, liegen die Temperaturen bei über 40 Grad.