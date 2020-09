Die Menschen, die in Moria lebten, kommen aus Ländern, in denen Krieg herrscht oder sie werden in ihrem Heimatland wegen ihrer Meinung oder Religion verfolgt. Andere kommen auch, weil sie in ihrer Heimat arm sind und keine Arbeit finden. Sie wollen in Europa ein besseres Leben führen. Die meisten stammen aus Afghanistan, Pakistan, Iran und Syrien. Sie haben oft lange Reisen hinter sich und sind mit Booten über das Meer gefahren. Diese Fahrt ist sehr gefährlich und die griechische Insel Lesbos eins der ersten Ziele in Europa. Die Menschen hoffen von der griechischen Insel Lesbos in andere europäische Länder weiterreisen zu können. Doch viele dürfen nicht weiterreisen und bleiben in Lagern wie Moria hängen.