Die Spinne lebte bis vor 20 Jahren vor allem in den warmen Ländern am Mittelmeer. 2005 wurde sie zum ersten Mal in Deutschland entdeckt. Die höheren Temperaturen durch den Klimawandel machen es möglich, dass die Nosferatu-Spinne auch bei uns überleben und sich ausbreiten kann.



In Südeuropa und Nordafrika lebt die Spinne gerne in Wäldern und versteckt sich tagsüber unter Steinen und Rinde. In Deutschland ist sie hingegen als Stubenhocker bekannt und wird meistens in Gebäuden gefunden - wahrscheinlich ist es ihr hier doch etwas kalt.