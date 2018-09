Im Bundestag, in den Landtagen der Bundesländer und in den anderen Parlamenten nennt man diejenigen Parteien Opposition, die nicht zur Regierung gehören.



Die Aufgabe der Opposition ist es, die Regierung zu kontrollieren, zu kritisieren und bei den politischen Diskussionen eigene Vorschläge zu machen. Außerdem vertreten die Parteien in der Opposition die Interessen der Menschen, von denen sie gewählt wurden.