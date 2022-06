Wart ihr am Wochenende mit dem Zug unterwegs? Oder habt ihr euch gleich gedacht: Das wird nichts! Das lange Pfingstwochenende war nämlich das Erste, an dem das neue 9-Euro-Ticket gilt. Und für 9 Euro überall in Deutschland hinreisen, das klingt gut, dachten sich wohl einige. Naja, und das hat zu einem ziemlichen Chaos geführt. Was genau die Probleme waren und was die Punks auf Sylt zu suchen hatten, erfahrt ihr in der Bildergalerie: