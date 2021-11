So könnt ihr Plastikmüll vermeiden

Oft sind bei Plastik allerdings verschiedene Kunststoffe so ineinander verschmolzen, dass man sie nicht mehr voneinander lösen und neu verwerten kann. Da sind auf jeden Fall die Hersteller gefragt, das besser zu machen. An einem großen Teil des Plastikmülls sind ohnehin Unternehmen schuld. Und auch die Politik könnte sich mehr gegen Müll einsetzen. Aber auch ihr könnt etwas gegen den vielen Plastikmüll tun. Am besten ist natürlich, erst gar nicht so viel Plastik zu benutzen und wegzuwerfen. Da Plastik aber wie gesagt nun mal überall drin ist, ist ein plastikfreies Leben ziemlich schwierig. Hier sind sieben Tipps, die ihr ganz einfach umsetzen und damit schon einiges an Müll vermeiden könnt: