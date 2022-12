In Städten und Gebieten, in denen die Corona-Zahlen besonders hoch sind, gibt es strenge Lockdowns: Oft werden dabei ganze Häuser, Straßen oder Wohngebiete abgeriegelt. Schulen und Kindergärten haben geschlossen. Die Menschen, die in den Gebieten leben, dürfen teilweise tagelang ihre Wohnungen oder Häuser gar nicht oder nur in Ausnahmefällen verlassen. Geschäfte und Restaurants sind in diesen Gebieten meist geschlossen und nur für das Leben wichtige Geschäfte wie Supermärkte haben geöffnet.