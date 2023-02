Was strahlt alles?!

Tatsächlich können alle Pflanzen radioaktive Stoffe aus dem Boden aufnehmen - und erreichen so auch Tiere und Menschen. Auch das ist eine natürliche Radioaktivität, der wir ausgesetzt sind und die sehr, sehr niedrig ist. Eine Ausnahme gibt es allerdings: Paranüsse. In diesen Nüssen ist wegen eines bestimmten Stoffes tatsächlich mehr Radioaktivität enthalten als in anderen Lebensmitteln. Aber keine Angst - selbst wenn ihr jeden Tag Paranüsse essen würdet, wäre das noch nicht gefährlich.



Aber das ist noch nicht alles: Auch künstlich erzeugte Strahlung gelangt leider in Pflanzen und Tiere. Auch noch mehr als 30 Jahre nach dem Reaktorunfall des Atomkraftwerks in Tschernobyl sind zum Beispiel im Süden Deutschlands die Böden noch belastet - besonders die Waldböden. Deshalb enthalten bestimmte Pilze und Wildtiere dort radioaktive Strahlung. Zwar auch nicht sonderlich viel, trotzdem empfiehlt das Bundesamt für Strahlenschutz in dieser Gegend eher keine oder wenig Pilze und Wildfleisch zu essen.



