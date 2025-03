logo!: Beschimpfungen und Bedrohungen an Schulen

In meiner Klasse gibt es einen Jungen der oft freiwillig das Hitler symbol macht und eine anderen Jungen der immer Messe und ein Feuerzeug mit in die Schule bringt. Ich habe Angst es jemandem zu sage weil ich generell nicht so beliebt bin und teilweise auch gemobbt werde. Wenn man es einem Lehrer sagt bringt dad auch nichts, ich und meine Freunde sagen es den Lehrern aber sie machen nichts. Meine Eltern sagen das ich ha eh bald in be neue Kasse komme und es dirt dann hoffentlich besser ist.