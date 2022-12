Besonders stark getroffen hat es die Stadt Buffalo und ihr Umland im Bundesstaat New York. Der Wintersturm mit dem Namen "Elliott" hat dort für großes Chaos und Verwüstung gesorgt. In dieser Region sind mindestens 27 Menschen gestorben, in den gesamten USA sogar mindestens 58 Menschen. In und um Buffalo hat es in kurzer Zeit so viel geschneit, dass geparkte Autos unter Schneebergen verschwanden. Teilweise türmte der Sturm den Schnee so hoch aufeinander, dass Haustüren blockiert wurden und nicht mehr aufgingen. Auf vielen Straßen lag so viel Schnee, dass darauf niemand fahren konnte - nicht einmal die Rettungskräfte. Auch der Strom funktionierte teilweise stundenlang nicht.