Seid ihr an einer unbewachten Stelle am See, heißt es: zuallererst den Notruf wählen. Ihr ruft also die Nummer 112 an. Die Person am Telefon schickt dann Hilfe. Wichtig ist, dass ihr am Telefon genau erklärt, an welcher Stelle am See ihr seid. Über das Handy könnt ihr versuchen, euren genauen Standort weiterzuschicken. Funktioniert das nicht, könnt ihr auf auffällige Stellen hinweisen: etwa auf einen großen Baum oder einen Felsen.