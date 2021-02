In Fußgängerzonen halten sie Zeitschriften in die Höhe und manchmal klingeln sie an der Haustür, um mit fremden Menschen über Gott zu sprechen: die Zeugen Jehovas.

Ihren Namen hat die religiöse Gemeinschaft, die ursprünglich aus den Vereinigten Staaten kommt, seit dem Jahr 1931. In New York City in den USA hat sie ihre Zentrale. Nach Christus, den sie an der Spitze sehen, hat bei ihnen eine Gruppe das Sagen: die "Leitende Körperschaft", die zurzeit aus acht Männern besteht.

In den Zeitschriften "Wachtturm" und "Erwachet" teilen sie den Mitgliedern mit, wie die Zeugen Jehovas die Bibel verstehen sollten. Als "heidnische" Feste - also als "unchristliche" Feste oder "Feste von Ungläubigen" - sind bei ihnen Feiern zu Advent, Weihnachten und Ostern verboten, auch zu Silvester, Fasching, Muttertag und vor allem zu Geburtstagen. Getaufte Zeugen Jehovas dürfen nichts essen, was mit Blut zu tun hat. Sie dürfen kein Blut spenden und erst recht kein fremdes Blut erhalten – selbst wenn es ihr Leben retten würde.

In Deutschland gehören rund 192.000 Menschen den Zeugen Jehovas an.

