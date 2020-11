In der Nacht zum Dienstag kamen drei Astronauten und eine Astronautin bei der Internationalen Raumstation ISS an. Gestartet waren sie am Montag mit einer US-amerikanischen SpaceX-Rakete. Es war die erste offizielle Langzeitmission für das Raumfahrtunternehmen SpaceX - nachdem vor knapp einem halben Jahr der erste Testflug zur Internationalen Raumstation erfolgreich verlaufen war.