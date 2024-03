Luisa Neubauer von Fridays for Future demonstriert für die Streikenden.

Quelle: epa

Die Klimabewegung Fridays for Future unterstützt die Fahrerinnen und Fahrer bei ihrem Streik und hat am Freitag gleichzeitig in vielen Städten fürs Klima protestiert. Der Grund: Im Nahverkehr fehlen viele Fahrerinnen und Fahrer, weil sich einfach zu wenige bewerben. Die Klimaaktivsten sagen: Die Jobs müssen so attraktiv werden, dass sich mehr Menschen in Bus und Bahn hinters Steuer setzen wollen. Denn nur wenn unser Nahverkehr gut funktioniert und viele Bahnen und Busse fahren, steigen Menschen vom Auto auf den Nahverkehr um. Und nur so können wir das Klima besser schützen.