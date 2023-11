Zuckersteuer bedeutet, dass die Hersteller von Softdrinks mit besonders viel Zucker Geld an den Staat zahlen müssen.

Die Folge: Entweder die Getränke werden für alle teurer oder es kommt einfach nicht mehr so viel Zucker in die Getränke rein.

In einigen Ländern gibt es so eine Zuckersteuer auf Softdrinks schon. Zum Beispiel in Großbritannien. Das hat dort dazu geführt, dass mittlerweile viel weniger Zucker in den Getränken ist. In Deutschland gibt es so eine Steuer bisher nicht.