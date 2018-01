Viele leben in Armut. Quelle: reuters

Die Ungerechtigkeiten zwischen Schwarzen und Weißen sind noch nicht beseitigt. Noch immer leben vor allem schwarze Südafrikaner in Armut. Viele wohnen in "Townships", das sind Wohngegenden für Schwarze, die während der Zeit der Apartheid eingerichtet wurden. Viele Weiße sind dagegen reicher und wohnen in schöneren Wohngegenden.



Trotz aller Probleme ist Südafrika das reichste Land Afrikas. Gold, Diamanten und Platin aus Südafrika verkaufen sich gut. Auch südafrikanische Früchte, Wein und Wolle bringen einiges ein. Doch einer der größten Schätze Südafrikas ist die Schönheit des Landes. Jedes Jahr reisen viele Touristen an den Südzipfel Afrikas.