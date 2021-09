Die Hausaufgaben sind nicht gemacht, der Schulbus hat Verspätung und jetzt regnet es auch noch! Ernsthaft? Ihr kennt's: Die Laune ist in so einer Situation echt im Keller. Da spielt es wohl auch keine Rolle, dass ihr am Nachmittag auf dem Geburtstag der besten Freundin eingeladen seid ... sollte es aber! Denn selbst an einem miesen Tag findet sich noch etwas, wofür man dankbar sein kann! Forscherinnen und Forscher untersuchen schon seit Längerem, was Dankbarkeit (außer etwas besserer Laune) noch alles bewirken kann: