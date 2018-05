In Deutschland sehen viele Familien so aus: ein Paar mit einem oder zwei Kindern. Doch die Familienmodelle werden immer vielfältiger: Es gibt immer mehr alleinerziehende Eltern, Patchwork-Familien mit Kindern aus früheren Beziehungen der Elternteile oder Regenbogenfamilien mit gleichgeschlechtlichen Paaren. Egal, in was für einer Familie man lebt, es ist wichtig, ausreichend Zeit mit der Familie zu verbringen - daran soll auch am Internationeln Tag der Familie erinnert werden.



Wie wichtig ist euch eure Familie und was unternehmt ihr gemeinsam? Und worüber gibt es vielleicht auch mal Streit? Schreibt uns in den Kommentaren.