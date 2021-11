Warum Familie ein bisschen wie Kuchen ist

Frauen, die mit Frauen zusammen sind, können eine sogenannte "Samenspende" von einem Mann bekommen. Der Samen wird dann der Frau von einem Arzt oder Ärztin eingesetzt. Dazu sagt man "künstliche Befruchtung". So kann eine Frau, die mit einer Frau zusammen ist, schwanger werden. Und was ist mit Männern, die mit Männern zusammen sind? Männer können natürlich nicht schwanger werden. Eine Möglichkeit wäre, sich eine Mutter "ausleihen". Nennt man übrigens wirklich so: "Leihmutter". Das ist in Deutschland allerdings nicht erlaubt.