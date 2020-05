Angenommen, man tut es doch mal ausnahmsweise. Was macht man dann eigentlich mit dem Popel, wenn er aus der Nase befördert wurde? Irgendwo abschmieren? Essen? Klingt eklig, aber auch das machen einige. Besonders kleinere Kinder, die ihren Körper gerade entdecken. Es gibt sogar einen wissenschaftlichen Namen dafür: Mukophagie. Gar kein Problem, sagen Experten! Man nimmt nämlich sowieso den ganzen Tag sein sogenanntes Nasensekret, also das was in der Nase drin ist, zu sich. Das liegt daran, dass Mund und Nase miteinander verbunden sind.



Einige Forscher sind sogar der Meinung, dass das Popel-Essen gut fürs Immunsystem - also die Krankheitsabwehr des Körpers - sei. Denn darin sollen sich Bakterien befinden, die die Zähne schützen und auch Krankheiten im Magen und Darm vorbeugen sollen.