1985 wurde ein „Ozonloch“ erstmals über der Antarktis entdeckt. Ozonlöcher sind nicht wirklich Löcher. Man nennt sie aber so, weil die Ozonschicht an diesen Stellen nur noch sehr dünn ist. Das passiert, wenn Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW) und andere schädliche Verbindungen in die Stratosphäre aufsteigen. Kommen dann im Winter zu diesen Stoffen auch noch niedrige Temperaturen dazu, baut sich Ozon ab. Die Ozonschicht wird also immer dünner. Weil es in der Antarktis deutlich kälter ist als am Nordpol, ist das Problem des "Ozonlochs" auf der Südhalbkugel deutlich größer.