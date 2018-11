In Tansania gibt es etwa 57 Millionen Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland wohnen etwa 82 Millionen Menschen. Obwohl Tansania also viel größer als Deutschland ist, leben dort weniger Menschen. Das heißt aber nicht, dass es keine großen Städte gibt! In der Hauptstadt Dodoma zum Beispiel leben fast 200.000 Einwohner. Die größte Stadt Tansanias heißt Daressalam und hat 3,5 Millionen Einwohnern – so viele Menschen wohnen auch in Berlin.