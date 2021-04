Weil die Netze so viele Probleme machen, wurden sie bereits vor mehr als 30 Jahren von den Vereinten Nationen verboten. Greenpeace fordert, dass dieses Verbot in den Meeren noch mehr kontrolliert werden soll. Dieses Jahr wollen sich einige Länder beraten, was man tun kann, dass auf der ganzen Welt keine Treibnetze mehr eingesetzt werden.