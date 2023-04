Etwa drei Millionen Menschen mit türkischer Herkunft wohnen in Deutschland – das sind fast so viele, wie in Berlin wohnen. Rund die Hälfte davon hat einen türkischen Pass und ist deshalb in der Türkei wahlberechtigt, darf also bei der Wahl mitmachen. Das sind immer noch rund anderthalb Millionen Menschen: Mehr, als in der Stadt München wohnen – und sogar so viele, dass sie das türkische Wahlergebnis beeinflussen könnten! Damit ihre Stimme rechtzeitig gezählt wird, dürfen diese Menschen schon jetzt abstimmen.