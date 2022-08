Die Oder bildet über 179 Kilometer die Grenze zwischen Polen und Deutschland. Warum in dem Fluss so viele Fische sterben ist noch nicht klar. Zunächst gab es Vermutungen, dass der giftigen Stoff "Quecksilber" in den Fluss gelangt sein könnte. Eine Untersuchung der toten Fische hat jedoch ergeben, dass es daran wohl doch nicht liegt. Die polnische Regierung vermutet eher, dass in Polen eine riesige Menge an chemischen Abfällen in den Fluss gelangt ist- zum Beispiel aus einer Fabrik. Was genau passiert ist und wer das gewesen sein könnte, weiß noch niemand.