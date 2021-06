Keine Pickel, kein noch so kleines Speckröllchen, perfektes Lächeln: So strahlen uns Models, Influencerinnen und Influencer, aber auch die Mitschülerin auf Fotos an. Wie machen die das nur? Abgesehen davon, dass einige von Profis gestylt und geschminkt werden, wird auch oft knallhart getrickst: Viele Fotos sind gestellt und werden zum Beispiel super aufwendig mit speziellen Computerprogrammen bearbeitet. Solche Fotos sorgen aber dafür, dass sich andere nicht wohl in ihrem Körper fühlen. Mehr dazu erfahrt ihr hier: