Fangen wir mit dem einfacheren an: Als real bezeichnen wir alles, was in der Welt um uns herum wirklich, also in echt passiert. Euer Zeugnis, die Sommerferien, das Sporttraining – all das ist Realität. (Eine Zeichentrickserie, die sich jemand ausgedacht hat, dagegen nicht.)



Nun das zweite Wort: Virtuell bedeutet, dass etwas nicht echt ist, aber täuschend echt scheint. Wenn Unterricht zum Beispiel nicht in der Schule, sondern übers Internet stattfindet, ist dieses "Bildschirm-Klassenzimmer" virtuell.