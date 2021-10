Selbstfahrende Autos lernen ständig dazu.

Quelle: Andrej Sokolow/dpa

Einige Firmen arbeiten an Autos, die alleine von einem Ort zum anderen fahren - ganz ohne eine Fahrerin oder einen Fahrer. Diese Autos sollen also ganz alleine sicher im Straßenverkehr unterwegs sein. Klar, man kann den Autos beibringen, wo sie abbiegen müssen und dass sie anhalten müssen, wenn eine Ampel rot ist. Aber im Straßenverkehr kann es zu unvorstellbar vielen gefährlichen Situationen kommen, die ganz unterschiedlich sind. Was ist zu tun, wenn plötzlich eine Katze auf die Straße läuft oder ein anderes Auto sich nicht an die Verkehrsregeln hält?