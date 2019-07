In dem riesigen Waldbrandgebiet im Norden von Deutschland hat sich die Lage etwas verbessert. Es gibt aber noch keine Entwarnung. Viele Anwohner durften am Mittwoch wieder in ihre Häuser zurückkehren. Aber der Ort Alt-Jabel ist weiterhin vom Feuer bedroht, es hat sich sogar wieder etwas mehr ausgebreitet. Denn der Boden ist dort besonders trocken. Die Feuerwehr kämpft mit Wasserwerfern gegen die Flammen und die Löschflugzeuge konzentrieren sich auf den Ort.