Was macht das Robert-Koch-Institut?

Der Chef des RKI Prof. Dr. Lothar H. Wieler (rechts) und sein Stellvertreter Prof. Dr. Lars Schaade (links) sprechen zu den Medien.

Quelle: reuters

Aber nicht nur der Gesundheitsminister und andere Politikerinnen und Politiker kommen in den Medien vor. Immer wieder werden auch die Expertinnen und Experten des Robert-Koch-Instituts (kurz RKI) gefragt. Sie melden dann beispielsweise den aktuellen Stand, wie viele Menschen sich in Deutschland mit der Krankheit Covid-19 infiziert, also angesteckt haben.