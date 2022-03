Wenn ihr Rassismus mitkriegt, lasst ihn nicht einfach so stehen. Sprecht eure Mitmenschen auf rassistische Äußerungen und Rassismus in eurem Alltag an. Fragt in so einer Situation am besten kritisch nach, aber bleibt dabei sachlich und versucht, dass der andere wirklich versteht, was er oder sie gerade Rassistisches gemacht oder gesagt hat.



Zeigt auch, dass ihr Witze auf Kosten von Betroffenen nicht lustig findet und dass Rassismus niemals okay ist. Egal, wie es "gemeint" ist. Egal, ob online oder offline.