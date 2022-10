Wie jede andere Bank will die Weltbank das Geld von den armen Ländern irgendwann wieder zurückgezahlt bekommen - plus Zinsen, also extra Geld. Die Gegner der Weltbank sagen, dass die armen Länder am Ende oft sehr hohe Schulden bei der Weltbank haben, die sie kaum zurückzahlen können. Eine Kritik ist auch, dass Geld oft für Projekte ausgegeben wird, die Menschen und Umwelt nicht helfen, sondern sogar schaden. Deshalb will die Weltbank seit einiger Zeit mehr auf den Umweltschutz achten und auch darauf, dass das Geld für Dinge benutzt wird, die die Menschen dort wirklich brauchen.