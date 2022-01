Wenn wir andere Menschen berühren, verformen wir ja ganz leicht die Haut des anderen. Damit sprechen wir den Tastsinn an - und der ist unser empfindlichster Sinn! Forscherinnen und Forscher haben nämlich herausgefunden, dass in unserer Haut die meisten Rezeptoren sitzen - also die kleinen Zellen, die an unser Gehirn senden, wie wir die Umwelt wahrnehmen. Wir können also mit dem Tastsinn mehr wahrnehmen als durch Sehen, Hören, Riechen oder Schmecken. Selbst bei einer leichten Berührung können schnell mal Millionen Rezeptoren reagieren.