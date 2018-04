Sie können nerven, man kann sich richtig mit ihnen zoffen, manchmal sind sie aber auch die perfekten Spielgefährten: die eigenen Geschwister. Etwas mehr als 80 Prozent aller Zehnjährigen in Deutschland - also ungefähr acht von zehn Kindern - wachsen mit mindestens einem Bruder oder einer Schwester auf. Diese Zahlen wurden zum Welttag der Geschwister veröffentlicht, der jedes Jahr am 10. April gefeiert wird.