Alles nicht echt: Was wir in den Werbespots sehen, hat meist nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Oder sieht es bei euch am Frühstückstisch auch so aus wie in der Werbung für Marmelade oder Schokoaufstrich? Alle sind hellwach, supergut gelaunt, keine Geschwister nerven, alle sind schon top gestylt und die Küche ist blitzblank?



Promi-Faktor



Gerne werben auch Promis für ein bestimmtes Produkt. Auch das ist ein Trick der Firmen: Wir finden einen Promi toll und wollen auch den Joghurt essen, den er in der Werbung so toll findet. Allerdings bekommen die Promis viel Geld dafür, dass sie in den Filmen mitspielen. Ob sie das Produkt selbst kaufen würden, weiß niemand. Auch Influenzer*innen in sozialen Netzwerken verdienen viel Geld damit, dass sie Produkte vorstellen und anpreisen.

Welche und wie viel Werbung ihr zu sehen bekommt, hängt davon ab, welches Programm ihr schaut.

Private Fernsehsender verdienen Geld mit Werbung und dürfen etwa vier Stunden am Tag Werbung zeigen.



Viel weniger Werbung seht ihr bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, zu denen auch das ZDF mit ZDFtivi gehört. Hier dürfen im Durchschnitt täglich nicht mehr als 20 Minuten Werbung gezeigt werden.



Rund um die ZDFtivi Sendungen gibt es auch keine Werbung. So wie auch beim KiKA von ARD und ZDF. Hier laufen den ganzen Tag nur Sendungen für Kinder und Jugendliche, aber Null Werbung!

