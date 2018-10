Im Mittelalter gab es ein sogenanntes Ständesystem. Je nachdem zu welchem Stand man gehörte, sahen das Leben und die Rechte, die man hatte, aus. Stellt euch eine Leiter vor: Auf der obersten Sprosse stand als wichtigster Mann an der Spitze der Gesellschaft, der König. Unter ihm folgten der Adel und die wichtigsten Leute der Kirche. Eine Stufe weiter unten kamen dann die Ritter und Mönche. Am unteren Ende der Leiter kamen die Bauern. Auch wenn sie in der Überzahl waren, hatten sie die schlechteste Position. Obwohl es auch unter den Bauern große Unterschiede gab. Manche waren ganz arm, andere konnten gut überleben. Die meisten Bauern waren nicht frei, sondern mussten einem Adligen dienen. Sie waren sogenannte Leibeigene. Sie bekamen Felder, um Obst und Gemüse anzubauen, das sie dann aber zum großen Teil wieder an ihre Herren abgeben mussten. Wer in der Stadt lebte, war von der Leibeigenschaft befreit. Dafür musste er Steuern zahlen.

Bildquelle: imago