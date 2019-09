Hierbei wird eine Photonen- oder Protonenstrahlung verwendet, die so stark sind, dass sie durch die Haut in den Körper dringen und dort die Krebszellen und Tumore zerstören kann. Dabei wird darauf geachtet, nur so viel Strahlung abzugeben wie nötig, damit die gesunden Zellen nicht geschädigt werden.

