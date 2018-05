Vorab

ZDFtivi | PUR+ - Mission Weltall

Ab ins All heißt es für ESA-Astronaut Alexander Gerst am 6. Juni 2018. Eric hat den neuen Kommandanten der ISS getroffen und findet für euch heraus, wie man sich in einem Weltraumanzug fühlt und was die Astronauten für ihren Einsatz trainieren müssen.