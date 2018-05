Die Mädchen-WG in Italien: Kaya, Jolina, Luna, Serena und Natalie. Quelle: ZDF

Jedes Jahr bewerben sich über 1.000 Mädchen und Jungen beim Casting für die nächste Staffel. Jeweils fünf Jungs und fünf Mädchen zogen in WGs auf Mallorca, in den Alpen und am Gardasee ein. Für die nächste Jungs-WG geht es nach Barcelona. Die Stärke der Reihe liegt nach Analyse der Medienforscher darin, dass die WG-Bewohner für die KiKA Zuschauer vielfältige Projektions- und Orientierungsflächen bieten - und dies im Umfeld des "Ausprobierens", dem zeitlich begrenzten Urlaub. Wie gehen die Jugendlichen miteinander um? Wie bewältigen sie Alltagsprobleme? Aber auch: Wie stylen sie sich und wie reden sie über das andere Geschlecht? Die WG bietet Einblicke in die jeweils unbekannte Jungen – oder Mädchenwelt und gibt gleichzeitig Hinweise, wie die Zuschauer eigene Stärken in einer Gruppe einbringen können.