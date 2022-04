Depressionen bei Kindern und Jugendlichen

Im Anschluss an "Geheime Schatten" diskutieren drei junge Literaturfans über die Romane, die ihnen wichtig sind. Die Themengebiete umfassen explizit Romane, die sich in irgendeiner Form mit Angst, Klimawandel, Lockdown, Einsamkeit, Freundschaft und Zuversicht beschäftigen. Die begeisterten Leserinnen und Leser, die in der Sonderausgabe des "Literarischen Quartetts" mit Thea Dorn diskutieren, versprechen interessante Einblicke in die Welt der Bücher und das, was sie bewirken können.