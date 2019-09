KiKA-Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte! Schule leben!"

Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse Quelle: ZDF

Neben dem Lernen sind vor allem auch soziale Fähigkeiten wichtig, um die täglichen Herausforderungen in der Schule zu meistern. Das zeigt die Langzeit-Doku-Reihe „Starke Kinder – Starke Klasse“ am Beispiel einer 6. Klasse aus Berlin. Gezeigt wird der Mikrokosmos „Schule“, der den Alltag aller Kinder dominiert und prägt. In acht Folgen erfahren die Zuschauerinnen und Zuschauer, wie Konflikte in der Klasse gelöst werden und wie andere in ihrem Alter die alltäglichen Themen rund um Schule angehen.