@Kalinka08 - Melde dich bitte

Quelle: ZDF / Studio Zentral

Wer ist "Kalinka08"? In einer Chatnachricht berichtet sie über Gewalterfahrungen in der Familie. Ein Fake? Oder braucht sie dringend Hilfe? Sofia und ihre Freundinnen sind beunruhigt. Trotz des Corona-Lockdowns verabreden sie sich und schmieden einen Plan, um Kalinka zu finden.



Als Joha, Sofias Schwarm, dazu stößt, wird es kniffelig. Er bemerkt, es geht um seine Schwester Lilja. Geschickt verwischt er die Spuren. Doch Sofia bleibt hartnäckig. Schließlich wollen sie, Ceylan, Nicki und ihr kleiner Bruder Eli nur helfen! Ob sie jedoch Yacine, Sofias liebevollem Vater, das Geheimnis hätten anvertrauen sollen? Währenddessen spitzt sich die häusliche Situation der Kinder Lilja und Joha weiter zu. Die Stimmung kippt vollends als Phillip, der Vater der beiden, die Beherrschung verliert. Lilja hält es zu Hause nicht mehr aus und haut ab. Die Mutter, Sonja, tröstet Joha. Gemeinsam beschließen sie: So kann es nicht mehr weitergehen.