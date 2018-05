- Yvonnes Apfel-Himbeer-Cupcakes

Den Ofen auf 160°C (Umluft) vorheizen. Mehl, Zitronenschale, Vanillezucker und Backpulver in einer Schüssel verrühren und anschließend mit einem Mehlsieb sieben (so wird der Teig später viel fluffiger).

Die Eier mit dem Zucker schaumig schlagen. Die Butter in einer Mikrowelle oder einem Topf schmelzen und unter die Eiermasse geben. Anschließend alles auf mittlerer Stufe rührend mit den trockenen Zutaten vermischen. Sollte der Teig reißen, solange Milch dazu geben, bis er schön geschmeidig ist.

Den Apfel schälen und fein würfeln und darunter rühren.



Die Papierförmchen in die Cupcake-Form geben und mit Teig füllen.