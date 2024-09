Kinderkriminalität - Strafrecht anpassen?

Ist es also an der Zeit, die Altersgrenze für die Strafmündigkeit zu senken? Sie wurde vor 100 Jahren willkürlich gezogen. In anderen Ländern greift die Strafmündigkeit früher: in den Niederlanden, Ungarn oder Irland ab 12, in England und der Schweiz sogar bereits ab 10 Jahren. Auch die Union forderte 2020, Kinder einzelfallgerecht je nach Einsichtsfähigkeit und Schwere der Tat zu sanktionieren.