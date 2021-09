Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 21. Oktober 2021, 11.00 Uhr auf dem "Blauen Sofa" im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt: dasblauesofa.zdf.de. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 22. Oktober 2021, 23.30 Uhr vorgestellt.