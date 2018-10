Andreas Bernard: Komplizen des Erkennungsdienstes. Das Selbst in der digitalen Kultur; S. Fischer; 240 S., 24,– €

5 (1) Der Kulturwissenschaftler Andreas Bernard hat eine packende Studie über die Genese des Selbst in der digitalen Kultur verfasst. Bernards Befund: Die Techniken der Selbstdarstellung haben ihre Ursprünge im 19. Jahrhundert, als in Gefängnissen und Psychiatrien zur Kontrolle von Straftätern die Profilerstellung entwickelt wurde. Heute geben wir unsere Profildaten an Google und Facebook freiwillig heraus. 54 Punkte