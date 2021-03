Claudia Michelsen, 1969 in Dresden geboren, erhielt gleich nach ihrer Ausbildung an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin ein Engagement an der Volksbühne und wurde mit 22 Jahren für einen Film von Jean-Luc Godard, "Deutschland Neu(n) Null“, gebucht. Seither reiht sich eine erfolgreiche Produktion an die andere, und auch die großen Auszeichnungen bleiben nicht aus - von der Goldenen Kamera über den Hessischen Filmpreis und den Bambi bis hin zum zweimaligen Grimme-Preis. Seit 2013 ist Michelsen als Kommissarin beim "Polizeiruf 110" in Magdeburg im Einsatz. Im ZDF-Dreiteiler "Ku'damm" spielt sie eine der vier weiblichen Hauptrollen. Claudia Michelsen engagiert sich für das christliche Kinder- und Jugendhilfswerk e.V. "Die Arche".