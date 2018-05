Cover von Sahira Awads Buch: "Wer Dich Schwester nennt, ist nicht immer dein Bruder" Quelle: ZDF

Ein Leben zwischen Musik, Moschee und den falschen Männern: In ihrem Buch "Wer dich 'Schwester' nennt, ist nicht immer dein Bruder" beschreibt Sahira Awad ihr Leben, das hoffnungsvoll als Musikerin begann. Durch eine Lebenskrise wandte sich Sahira ganz von der Musik ab und einem streng-religiösen Leben zu. Dabei geriet sie in falsche Kreise, doch es gelang ihr, diesen zu entkommen. Wie ihr das gelang und was sie dabei gelernt hat, erzählt sie in ihrem Buch.

Bereits im Jahr 2008, als gerade ihre Musik-Karriere anlief, hat das "Forum am Freitag" die Rapperin schon einmal porträtiert: